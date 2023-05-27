السجن المشدد 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لديلر مخدرات بالبلبنا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم "م . ح . ا" عاطل، يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع جوهر الحشيش المخدر كانت معدة للبيع .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.