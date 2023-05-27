وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت 2023/5/27، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة و729 شاحنة بضائع و88 سيارة.

وشملت حركة الواردات 68500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 367 شاحنة بضائع و76 سيارة، وبلغت حركة الصادرات 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 362 شاحنة بضائع و 12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و السفينة ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي.

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة، وغادرت الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2.

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 4400 طن بضائع عامة ومتنوعة و350 شاحنة بضائع، واستقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج.

وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة وسينا وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا بموانيها

هذا وتضم نوانى البحر الاحمر 6 موانىء هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانىء أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانى وتزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانى سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبليةالممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كل الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.

محطة متعددة الاغراض