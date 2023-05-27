سيدنا يوسف في عرض مسرحي بمدرسة مصرية في كندا

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مدرسة فلوباتير المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، لنجاح عرض مسرحي كبير عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر"، والذي قام بأدائه وتنفيذه طلاب المدرسة وشباب من ابناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، علي خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة.

وأضافت السفيرة سها جندي ان‏ مدرسة "فلوباتير"، هي الأولى بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، لافتة إلى أن طلاب المدرسة كانوا في زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية في اطار برامج الجيل الثاني والثالث ابناء المصريين بالخارج، التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية وأعربوا أنهم يشعرون أن مصر بيتهم الحقيقي على الرغم أن من ضمنهم الذي ولد بكندا ويزور مصر لأول مرة وهذا أمر يدعو للفخر ويؤكد مدى انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.

كما هنأت السيدة الوزيرة مديرة المدرسة السيدة فيبي وصفي، والطلاب بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي علي انشاء مدرسه PCC في بدايه العام الدراسي المقبل 2023-2024.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى مصر، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وقد رحبت السفيرة سها جندي بالسفيرة القبرصية، وتناولت الحديث عن جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت في نوفمبر الماضي بين سيادتها ونظيريها القبرصي واليوناني لمناقشة مختلف الأفكار والمقترحات سواء التي كان يتم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتوقفت بسبب جائحة كورونا، أو الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن كافة المجالات والتعاون المشترك للبناء على العلاقات التاريخية بين الثلاث دول.

كما نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 20 مايو إلى 26 مايو الجاري.

