القصير يفتتح اليوم معرض الزهور بالمتحف الزراعي في دورته الـ 90

.وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بالمتحف الزراعي

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة، بعد قليل معرض زهور الربيع المقام بالمتحف الزراعي بالدقي ، وذلك بمشاركة لفيف من قيادات الوزارة.

وزارة الزراعة

ونظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض في دورته الـ90 ، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي ويفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحا لمدة ١٢ساعة.

معرض الزهور

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتا إلى أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

ومن ناحيته، قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين بالوزارة إن العارضين يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بهم لعرض منتجاتهم مشيرا إلى أن العمل جاري على قدم وساق استعدادا لافتتاح المعرض.

وأوضح أنه مازال الباب مفتوح أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتم تلقي الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

يذكرأن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة