بعد تحذيرات الارصاد.. خريطة سقوط الامطار في مصر

سقوط أمطار| حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية خريطة سقوط الامطار في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه من المتوقع أن تتساقط على مصر الوسطى والسواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر وتكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

نشاط الرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على كافة أنحاء البلاد تكون مثيرة للاتربة والرمال على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الاحمروالمناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري حتى الـ 48 ساعة المقبلة.

الطقس السائد

وذكرت، أن الطقس السائد معتدل في الصباح الباكر شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

درجات الحرارة

وأوضحت، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تقريبًا 36 درجة مئوية، و42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم التعرض المباشر لاشعة الشمس، وشرب الماء بكثرة.

درجات الحرارة السبت:

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى خلال ساعات النهار 36 درجة مئوية، فيما تسجل ليلا 20 درجة مئوية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تسجل 20 درجة مئوية ليلا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء 36 درجة مئوية نهارا، بينما تسجل 23 ليلا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 35 درجة مئوية نهارا و23 درجة مئوية ليلا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 42 درجة مئوية نهارا و24 درجة مئوية ليلا.