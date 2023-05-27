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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

على هامش الاجتماعات الوزارية بإثيوبيا ..

مفوضة الاتحاد الإفريقي: مصر نجحت في استضافة العديد من البطولات الرياضية

وزير الشباب ومفوضة
وزير الشباب ومفوضة الصحة والشئون الإنسانية بالاتحاد الإفريقي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
رحب وزير الشباب والرياضة بمفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، موضحاً انه سيكون هناك تعاون كبير ومستدام خلال الفترة المقبلة خدمة للقارة الافريقية.
وقدم  "صبحي" الشكر لمفوضة الاتحاد الأفريقي ، عضو المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ، وتمثل أفريقيا ، على العمل الكبير  الذي تقوم به لضمان استمرار سماع صوت أفريقيا على كل المستويات.

 وزير الشباب والسفيرة ميناتا سيسوما

ومن جانبها ، أشادت  السفيرة  ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي ، بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قائلة : "نرى مجهوداتك الكبيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ومن خلالكم نجحت مصر  في استضافة العديد من البطولات الرياضية  ونحن فخورون بالنجاحات المصرية ".

جاء اللقاء بحضور الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الافريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة .

 وزير الشباب و السفيرة ميناتا سيسوما خلال اللقاء
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