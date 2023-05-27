تفاصيل نقل أيقونة "الثالوث الأقدس" إلى كاتدرائية المسيح المخلص

ستسلم ايقونة "الثالوث الأقدس" لكاتدرائية المسيح المخلص مع مراعاة كل التدابير الضرورية واللازمة للحفاظ على سلامتها، وفق روسيا اليوم.

ثم سيتخذ فريق من الخبراء قرارا بترميمها. صرح بذلك للصحفيين المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بِسكوف، وقال:" تم في الوقت الراهن التنسيق في شأن الطريقة التي ستنقل بموجبها أيقونة "الثالوث الأقدس" للرسام الكنسي الروسي الكبير أندريه روبليوف مع مراعاة كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتها في حالتها الراهنة إلى كاتدرائية المسيح المخلص حيث سيتخذ فريق من الخبراء قرارا بترميمها لاحقا سيبدأ بعد مرور فترة معينة.

يذكر أن رئيس مجلس خبراء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لشؤون الفن الكنسي والمعمار والترميم والعضو في مجلس البطريرك لشؤون الثقافة ليونيد كالينين أبلغ وكالة "تاس" أن قرار نقل أيقونة "الثالوث الأقدس" من متحف "تريتياكوف" إلى كاتدرائية المسيح المخلص بحلول عيد الثالوث المقدس" هو بيد القيادة العليا الروسية.

جدير بالذكر أن قرارا بتسليم الأيقونة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية اتخذ في 15 مايو الجاري، وقال بيسكوف، معلقا على رأي الخبراء بشأن الحالة غير المستقرة للأيقونة والتي لا تسمح بنقلها إلى خارج متحف "تريتياكوف"، إن الكرملين سيُجري مشاورات بهذا الشأن لأن الموضوع في غاية الجدية".

يذكر أن أيقونة "الثالوث الأقدس" أبدعها الرسام الكنسي الروسي أندريه روبليوف في القرن الـ15 بطلب من رهبان دير القديس سيرغي. وهي من أكثر أيقوناته شهرة وعبادة في العالم الأرثوذكسي. وكانت أيقونة "الثالوث الأقدس" قبل عام 1917 ملكية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ثم أصبحت ملكية للدولة السوفيتية بعد قيام ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا حيث اتخذت الحكومة البلشفية قرارا بحفظها في متحف "تريتياكوف" في موسكو.