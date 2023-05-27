يوتيوب يلغي ميزة لصناع المحتوى.. موعد التطبيق

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن "يوتيوب" سيتخلى عن ميزة يستعملها العديد من مستخدميه من صناع المحتوى، وفق روسيا اليوم.

وتبعا للمعلومات التي أوردها موقع The Verge فإن "يوتيوب" سيتخلى عن ميزة المشاركات المؤقتة Stories الشهر القادم، واعتبارا من 26 يونيو هذا العام لن يتمكن المستخدمون من نشر "القصص" عبر هذه الميزة، أما المنشورات الحالية عبرها ستكون متاحة لمدة 7 أيام.

وظهرت ميزة Stories في "يوتيوب" عام 2017، وأتيحت للمستخدمين وصناع المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك في قنواتهم، واعتمد المستخدمون على هذه الميزة في الترويج لقنواتهم ومحتواها، لكن القائمين على "يوتيوب" لاحظوا أنها لم تجتذب المتابعين بالشكل المطلوب.

ويرى المحللون أن القائمين على "يوتيوب" قرروا التخلي عن هذه الخدمة لتشجيع المستخدمين على استعمال خدمات أخرى مثل خدمات Shorts .