معاشات يونيو.. موعد الصرف ومقدار الزيادة

يسعى أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات إلى معرفة الموعد المحدد، لصرف معاش شهر يونيو 2023 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي 15% في وقت سابق، إذ إنه من المقرر البدء في صرف معاشات شهر يونيو الخميس الموافق 1 يونيو المقبل 2023.

صرف معاشات شهر يونيو:

ويستطيع المواطنون صرف معاشات شهر يونيو، من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، ومنافذ البريد المصرى، منافذ فورى وكارت ميزة، وعن طريق ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

جدول معاشات شهر يونيو بالزيادة:

من يتقاضى معاش بقيمة 1300 جنيه، يحصل على 1495 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بقيمة 2300 جنيه، يحصل على 2645 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بقيمة 3500 جنيه يحصل على 4025 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 4300 جنيه، يحصل على 4945 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 5300 جنيه يحصل على 6095 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 6500 جنيه يحصل على 7475 جنيهًا.

شروط الحصول على سلفة المعاش من البريد المصري:

لا يوجد أي شروط للحصول على سلفة المعاش.

الحد الأقصى لسلفة المعاش هو 3 أضعاف قيمة المعاش.

السلفة شهرية لمدة عام برسوم إدارية بسيطة.

يمكن الاستفادة منها لمرات عدة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى في وقت سابق القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2023 بزيادة المعاشات، اعتبارًا من الأول من إبريل 2023 بنسبة 15٪، وجاء في نص القرار الجمهوري، تزداد بنسبة (١٥٪) بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣، المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ، والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين: ١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت في وقت سابق بتيسير الإجراءات كافة خلال صرف المعاشات، خصوصًا لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، إذ يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.