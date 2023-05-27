موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يواصل الأهلي نتائجه المميزة في بطولة الدوري الممتاز والتي كانت أخرها فوزه على طلائع الجيش بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة في مباراة لعبت على أرضية استاد الكلية الحربية، باللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية والعشرين، ليعزز صدارته على جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يوم الإثنين المقبل 29 مايو على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر في لقاء مؤجل من الجولة 27 من المسابقة المحلية، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2022-2023 برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف لكن الأهلي لعب 23 مباراة مقابل 27 عن الفريق السماوي.

ويمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق الخسارة في أية مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين، وستكون اختبار أخير قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

الأهلي وطلائع الجيش

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ، مساء اليوم الجمعة، فى اطار المواجهة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني ثم سجل عمرو السولية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ليواصل النادي الأهلي انتصاراته في المسابقة المحلية.