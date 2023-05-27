محافظ جنوب سيناء يشهد حفل "أمسية الأسرة المصرية في ختام حملة "طرق الأبواب"

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، حفل "أمسية الأسرة المصرية" الغنائي الاستعراضي الذي نظمه فرع القومي للمرأة بجنوب سيناء بالمسرح المكشوف بمقصد العائلة بمدينة طور سيناء، بمناسبة الانتهاء من حملة طرق الأبواب، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، ومقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، وجمع غفير من مواطني مدينة طور سيناء..

وتضمنت الاحتفالية فقرات للإنشاد الديني، وفقرات غنائية واستعراضية، وجميعها نالت إعجاب الجمهور.

وقال محافظ جنوب سيناء، في كلمته التي ألقاها بالحفل: "إن المرأة المصرية نصف المجتمع، وشريك أساسي في التنمية التي تجري على أرض الوطن، ولها دور بارز ومهم في المجتمع، مثمنًا دور فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، باختراق الوديان والقرى والتجمعات البدوية لتوعية المرأة السيناوية بالمشروعات القومية التي جرى إنجازها لخدمة المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر للقائمين كافة على حملات "طرق الأبواب"، لما يقومون به من توعية المرأة السيناوية بدورها في المجتمع، وكيف تصبح عنصرًا فعالًا في مجتمعها، والإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على الحدائق والمتنزهات العامة التي جرى إقامتها بمدينة طور سيناء، لكونها ملكًا للمواطنين، وجرى إقامتها من أجلهم لتكون متنفسًا ترفيهيًا يليق بهم، لافتًا أنه سيجري تقديم كميات من المواد الغذائية كمساعدات ودعم للأسر الأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المجلس القومي بجنوب سيناء، إن حملة طرق الأبواب استمرت على مدار أسبوعين، جابت الوديان والقرى تحت عنوان "بلدي أمانة" تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أن الحملة تضمنت الكثير من الأمسيات الثقافية، لتوعية السيدات بالدور الذي تقوم به الدولة لتقديم الخدمات ودعم المواطنين على الرغم من موجة الغلاء التي تؤثر فى العالم، وتتمثل هذه الخدمات في توفير الخبز المدعم، والعلاج المجاني، وشبكات الطرق، ومصانع وورش، وتوصيل المياه والكهرباء للمناطق المحرومة.

وأكدت أنه جرى خلال الحملة توعية السيدات بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى هدم استقرار مصر.