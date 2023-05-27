القبض على صاحب ملاهى جرين بلازا بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، عقب سقوط لعبة داخل الملاهى، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

كان قد أصيب 8 أشخاص نتيجة سقوط إحدى الألعاب داخل مول شهير في شرق الإسكندرية، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المحافظة، وبعضهم في حالة خطيرة، فيما أجرت فتاة في العقد الثاني من عمرها عملية جراحية جراء السقوط، ويجرى وضعها تحت الملاحظة الطبية.

حادث مأساوي في الإسكندرية:

وشهدت منطقة ألعاب داخل مول شهير في منطقة سموحة حادثًا مأساويًا تسبب في حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب خصوصًا الأطفال المتواجدين في المكان، إذ تحولت حالة المرح فجأة إلى صراخ واستغاثات عقب سقوط مفاجئ لإحدى الألعاب المخصصة لمن تخطى سن الـ10 أعوام، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان فيما استدعت حالات 8 أشخاص نقلهم للمستشفى لإصابتهم بجروح بالغة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بسقوط أحد الألعاب داخل مول شهير، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب.