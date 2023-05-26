الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على بعض المحافظات (فيديو)

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع هو فصل الأمطار، مشيرًا إلى أن هناك سقوط أمطار غدًا على محافظات جنوب الصعيد والسواحل الشمالية للجمهورية، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، ومن الممكن أن تكون رعدية، ورقعتها ترتفع بشكل أكبر، وتشمل السواحل الشمالية بالكامل.

وكشف عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم، عن سبب التقلبات الجوية تلك الفترة، قائلًا: “تلك الفترة الحالة الجوية أفضل مما كانت عليه في الأسبوعين السابقين”، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تصل خلال ساعات الليل إلى 19 درجة مئوية.

وأوضح أنه فى تلك الفترة وبعدما بدأت البلاد الدخول فى النصف الثاني من فصل الربيع، بدأت درجات الحرارة خلال ساعات الليل تتجه ناحية الارتفاع، وبدأت ترتفع بشكل تدريجي خلال ساعات الليل، إذ لا تقل درجة الحرارة الصغرى عن 25 درجة مئوية.

ارتفاع فى درجات الحرارة:

وتابع عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك غدًا ارتفاعًا فى درجات الحرارة سواء خلال ساعات الليل أو النهار، وتصل معها الصغري خلال ساعات الليل إلى 23 درجة مئوية، وذلك يعتبر طقسًا معتدلًا خلال ساعات الليل، وشديد الحرارة على مناطق الجمهورية كافة، ويصل إلى 36 على القاهرة الكبرى، و42 درجة على جنوب الصعيد، و30 درجة على السواحل الشمالية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 27 مايو 2023، إذ رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، وتتوافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد تحذر من طقس السبت:



وأضافت أنه تسود أجواء معتدلة الحرارة صباحًا، حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

ويستمر تصاعد درجات الحرارة التي تسجل 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما تسجل 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتخاذ الاستعدادات اللازمة كافة للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات الحادة والسريعة في حالة الطقس.

حال الطقس غدًا السبت 27 مايو 2023:



وحول حالة الطقس غدًا تتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ووسط الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بهذه المناطق توخى الحذر وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار أو الأشجار العالية، وعدم تصوير الرعد بالهواتف المحمولة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.