شاب ينهي حياة سائق تحرش بشقيقته

أقدم شاب على إنهاء حياة سائق لتحرشه بشقيقته أثناء عملها بتنظيف شقته فى الجيزة، وفر هارباً، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم.

قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة بشارع أسيوط الزراعي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تبين وجود مشاجرة بين طرفين طرف أول، سائق، 35 سنة، وشقيقته عاملة نظافة، 32 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثاني، سائق، 55 عاما، مصابا بجرح قطع نافذ بالرأس وتوفي خلال إسعافه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات المشاجرة.

تبين قيام الطرف الثاني المتوفى بالتحرش بالثانية من الطرف الأول خلال عملها بتنظيف شقته السكنية التي يقطن فيها، وخلال ذلك اتصلت بشقيقها الذي كان ينتظرها في الشارع وأخبرته بقيام المتوفى بلتحرش بها، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها شقيقها بإحداث إصابته التي أدت لوفاته، وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتم التحفظ على عاملة النظافة داخل المستشفى.

بينما في واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسئول بأحد ملاهى منطقة سموحة والتحفظ عليه، عقب سقوط لعبة داخل الملاهى، مما أدي إلي إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهٍ بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

فيما شهدت الإسكندرية حادثا مأساويا، حيث تعرض 8 أشخاص للاصابة ، جراء سقوط إحدى الألعاب داخل مول شهير في شرق الإسكندرية، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المحافظة، وبعضهم في حالة خطيرة، فيما أجرت فتاة في العقد الثاني من عمرها عملية جراحية جراء السقوط، وجاري وضعها تحت الملاحظة الطبية.