وزير المالية يحسم الجدل حول زيادة رسوم السلع المعمرة والمشروبات الغازية (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا تشمل رسوم المغادرة للمصريين للخارج بقيمة 50 جنيهًا فقط، مؤكدا أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، مساء اليوم أن دخول عروض الأوبرا والسيرك زادت بنسبة 5% كرسوم من قيمة الفاتورة، بينما تمت إضافة رسم بقيمة 10% من قيمة تذكرة الحفلات العامة بالنوادي، موضحًا أن هناك أنشطة لم تكن مدرجة بقانون رسم تنمية موارد الدولة على دخول صالات التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

محمد معيط

ونفى وزير المالية، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة والمياه الغازية، معقبا: " هناك بعض الناس قالوا إن هناك فرض رسوم على الأجهزة المنزلية أو السلع المعمرة، وهو ما أعطى انطباعا لدى من سمعوا هذا الكلام بأنه صحيح، ولكنه في الحقيقةغير صحيح.

وأكد وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات.

وتابع وزير المالية : "نحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي لها آثار تضخمية"، موضحا أن زيادة الرسوم على بعض السلع والخدمات تستهدف جلب حوالي 5 مليارات جنيه سيتم دفعها في فروق الموازنة".

وأردف: "من أجل التعامل مع الآثار الخاصة بالموجة التضخمية تم عمل أربع حزم إجتماعية من إبريل إلى إبريل يكون فى حدود الـ150 مليار".

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها الأربعاء، بتعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وافقت اللجنة على زيادة الضريبة على شريحة ما يتقاضي مليون جنيه في السنة، فما فوق حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.

وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي، بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

وأضاف «يوسف» أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيها في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5 تدر دخلا بـ 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات تدعي بيع فواتير إلكترونية، وتحذر مصلحة الضرائب كل الممولين من عدم التعامل بتلك الفواتير، حيث إن التعامل بها سيؤدي إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية، حيث إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.