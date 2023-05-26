فوائد العنب لمرضى القولون خلال الصيف

زرع الناس العنب لآلاف السنين ، بما في ذلك العديد من الحضارات القديمة التي كانت تبجلهم لاستخدامهم في صناعة النبيذ، يقدم العنب أيضًا وجبة خفيفة سريعة ولذيذة يمكنك الاستمتاع بها في المنزل أو أثناء التنقل.

قد تجدها بألوان مختلفة ، بما في ذلك الأخضر والأحمر والأسود والأصفر والوردي، تأتي في أشكال متعددة أيضًا ، ويقدم العنب ثروة من الفوائد الصحية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

العنب

تتزاي دثمار العنب مع بدء أشهر الصيف التي تعد موسما لثمار العنب، ولكن لتلك الثمار فوائد جمة غير طعمها اللذيذ؛ إذ تفيد دراسة حديثة بأن للعنب تأثيرات مباشرة على القولون وتأثيرات أخرى تصل لمختلف أعضاء الجسم كالقلب والدماغ.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا من جامعة نيو إنجلاند أجرى تجربة لمدة شهرين على أشخاص يأكلون 4 أكواب من العنب يوميا لمعرفة تأثيره.

لاحظ الفريق إفراز مواد مفيدة في القولون عند تناول العنب، وذلك تبعا لتغير نوعية البكتيريات المفيدة الهاضمة التي تتواجد بالقولون.

العنب

وتشرح الدراسة بأن التغير بميكروبات القولون لنحو إيجابي تتبعه تأثيرات عديدة علي بقية أعضاء الجسم، إذ أفادت دراسات سابقة بأن طبيعة ميكروبات القولون تؤثر في علاج الأمراض النفسية بالدماغ، وكذلك تأثر على زيادة وإنقاص الوزن وتأثيرات أخرى على أمراض القلب والسكري.