خفض 50% على تكلفة الاختبارات للشركات المصدرة لأفريقيا

بروتوكول تعاون بين «الرقابة على الصادرات» و«التصديرى للورق»

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية.

يستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين فى مجال التحاليل الكيميائية بمعامل الهيئة وتبادل المعلومات والبيانات، وتعد تلك الخطوة مساهمة فى دعم قطاع الطباعة والتغليف لتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع.

وعقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برنامجاً تدريبياً عن «أهم الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية وما ينظمها من قوانين وإجراءات فنية» بمبنى المعامل المركزية بفرع الهيئة بميناء الدخيلة» بحضور 9 شركات من مُمثلى الشركات التابعة للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف ومنهم شركة أرت لينك، والشركة العربية الأفريقية، وشركة سكاى بلاست، وشركة صبحى لتصنيع الكراسى، وشركة ديباك، وشركة الأهرام، وشركة برناسوس، شركة ايجيتال للأحبار، وشركة إنترسات.

ويتضمن البرنامج استعراض القوانين والقرارات والإجراءات الفنية المنظمة لفحص واختبار منتجات الورق والكرتون والمواصفات الفنية والإجراءات المتبعة لتقييم التعبئة والتغليف كذلك التعرف على منظومة المعامل الصناعية والكيميائية التى تمتلكها الهيئة.

وأكد المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة تلعب دورا فعالا فى دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وكذلك مكافحة الغش التجارى الداخلى وحماية المستهلك المصرى كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية والكيميائية فى حركة التجارة عبر الحدود.

وأكد رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشاركة مع المجلس التصديرى تهدف إلى إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالمعرفة ورفع الوعى التصديرى ومساندة الشركات على تقوية أسآسياتها وزيادة تنافسية منتجاتها وتوفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية فى إطار التوجه الاقتصادى الحالى للدولة.

وكشف المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية شكره أن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمجلس يسمح للمصدرين بتخفيض 25٪ على سعر الاختبارات المعملية لجميع الدول وتخفيض 50% للسادة المصدرين لدول القارة الأفريقية تماشياً مع رؤية الدولة فى فتح أسواق تصديرية واعده لتساهم فى تسريع عملية الإفراج عن مستلزمات الإنتاج كما يساعد على تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.