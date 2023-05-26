أردوغان يُوجه رسالة خاصة لنساء تركيا حول الانتخابات

دعا الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، نساء بلاده أن يُؤجلن كُل الأعمال ويحضرن للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المُقررة يوم 28 مايو المُقبل.

وفقًا لما ذكرته وكالة "FNA"، مساء اليوم الجمعة، قال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد نظمه الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية: "لقد سرت معكم في مسيرتي السياسية التي امتدت 40 عامًا، ووصلت إلى ما وصلت إليه بدعاء الأمهات".

أضاف: "النساء هُن أبطال النضال من أجل الوطن والأمة".

ذكرى سقوط القسطنطينية:

كما ربط الجولة الثانية من الانتخابات بذكرى سقوط القسطنطينية، قائلًا: "يوم الأحد سنُحقق النصر، ويوم الإثنين سنحتفل بفتح إسطنبول".

خاطب أردوغان الحشود: "لا تضعوا خططًا ليوم الأحد، هذه الفُرصة تأتي مرة كُل خمس سنوات، يُمكنكم الذهاب في نُزهة أو العمل في أي يوم آخر، ولكن لن تكون هناك فُرصة أخرى للتصويت".

انتخابات تركيا

من المُقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات التركية في يوم 28 مايو، خلال الجولة الأولى، حصل أردوغان على 49 بالمئة من الأصوات، في حين حصل خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو على 44 بالمئة، واستعدادًا للجولة الثانية يُناضل المُرشحان الآن ويُقاتلان لكسب الناخبين إلى جانبهم، علمًا بأن الفائز هو من سيحصل على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين.

استطلاع للرأي بشأن انتخابات تركيا:

من ناحية أخرى، كشفت استطلاع للرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتمكن في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من الفوز بفارق 5% على مُنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، مُرشح المُعارضة.

نظم مركز Areda Survey، أولى الاستطلاعات الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات، في دراسة أُجريت يومي 20 و21 مايو، شارك فيها ما يقرب من 10.5 ألف شخص.

بحسب نتائج الاستطلاع، فإن 52.4% من المُشاركين مُستعدين للتصويت لأردوغان، و47.6% لكيليتشدار أوغلو، وفي استطلاع أجراه المركز قبيل الجولة الأولى من الانتخابات، أظهرت النتائج فوز أردوغان في الجولة الأولى بهامش 7%.

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل مُنافسه من أحزاب المُعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.