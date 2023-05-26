سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها في الأقصر

سقوط فتاة من الطابق الرابع بالاقصر ،تعرضت فتاة للإصابة، بإصابات بالغة وخطيرة في الرأس بعد سقوطها من شرفة منزلها بالدور الرابع بمنطقة شرق السكة بوسط مدينة الأقصر، جري لنقلها للمستشفى في الحال.

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سقوط فتاة من الدور الرابع بالاقصر

وكانت البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة، يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها بالدور الرابع الكائن بمنطقة شرق السكة بوسط مدينة الأقصر.

وقد انتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين إصابة فتاة تدعى مارولا.هـ.ج وتبلغ من العمر 16 سنة، ما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة، ومازالت على قيد الحياة.

وتم نقل الفتاة لمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

وفاة سائح أمريكي بأزمة قلبية

وبالامس لقي سائح أمريكي الجنسية في العقد الثامن من العمر،مصرعه متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء إقامته على متن أحد الفنادق العائمة بنهر النيل في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا، يفيد بوفاة سائح أمريكي الجنسية، يدعى براون ب 76 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل غرفة نومه على متن باخرة سياحية نيلية أثناء رحلته بين مدينتي الأقصر وأسوان.

وتبين أن سبب الوفاة بعد توقيع الكشف الطبي على السائح طبيعية؛ بسبب ارتفاع السكر وإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، كما تبين أن السائح يعاني من أمراض في الكلى.

تم نقل جثة السائح إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابع لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت السفارة الأمريكية بالقاهرة لتسليم الجثمان لذويه، واستكمال الإجراءات وجهات التحقيق لتتولى الأمر.