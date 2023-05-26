هجرة الأطباء لبريطانيا.. مفاجأة عن الأجر السنوي (فيديو)

قال الكاتب الصحفي هشام بدوي، الخبير في الشأن البريطاني، إن بريطانيا وجدت نفسها أمام هجرة صافية؛ إذ أنها واجهت في العام الماضي 600 ألف مهاجر، واستقبلت من أوكرانيا 114 ألف مهاجر.

وأوضح بدوي، خلال حواره عبر زووم، ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مساء الجمعة، أن من أهم الملفات التي تعاملت معها وزارة بريطانيا هي منع الهجرة، مشيرًا إلى أن قضية الهجرة أصبحت معضلة حقيقية، وأن المهاجرين أغلبهم عمال، ما أدى لخفض أجور العمالة.

بريطانيا تعاني من نقص العمالة



وأشار إلى أن خط الهجرة لبريطانيا يبدأ باليونان مرورًا بإيطاليا وتخطى أوروبا وحدود فرنسا وعبور المانش بطرق غير شرعية، مشددًا على أن بريطانيا تعاني من نقص العمالة في كافة القطاعات الحيوية.

وأضاف أن هناك بعض التفكير في زيادة الراتب السنوي للشخص المهاجر لبريطانيا من 27 ل 33 ألف جنيه إسترليني مما يقلل تأشيرات الهجرة لن يتسبب في أزمات اقتصادية للشركات، مؤكدا أن مرتب المهاجر في بريطانيا يقارب مليون جنيه سنويًا.

هجرة الأطباء إلى بريطانيا

وتكشف الإحصائيات والأرقام عن مدى خطورة الظاهرة حيث بلغ عدد الأطباء المصريين المستقيلين خلال ثلاثة أشهر فقط طبقاً لبيان نقابة الأطباء 934 طبيباً من يناير حتى مارس الماضى ليصبح عدد الأطباء المستقيلين منذ عام 2016 حوالى 17741 طبيباً بالإضافة إلى تقرير بريطانى صدر مؤخراً حيث كشف ارتفاع نسبة الأطباء المصريين على 200% منذ عام 2017 حتى 2021 وان هناك 1312 طبيباً هاجروا إلى بريطانيا العام الماضي.

وبيّن التقرير الصادر مؤخرا أن 435 طبيبا مصريا هاجروا إلي بريطانيا فى عام 2017، وارتفع العدد كل عام ليصل العام الماضى إلى 1312 طبيبا، وتأتى مصر بعد الأردن والسودان فى دول الشرق الأوسط بالنسبة لعدد الأطباء المهاجرين إلى بريطانيا، حسب ما ذكره التقرير.