جرار زراعي يكتب نهاية طفل في البحيرة

جرار زراعي يكتب نهاية طفل اليوم الجمعة، إثر اصطدامه بالجرار بمركز الدلنجات بالبحيرة.، تم نقل جثمان الطفل الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "محمد ع. م. ب" 4 سنوات إثر اصطدامه بجرار زراعي أمام منزله بمنطقة كوبري أبو طاحون التابع لمركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

الملاهي تتسبب في إصابة 8 في الأسكندرية

وقد شهدت الإسكندرية حادثا مأساويا، حيث تعرض 8 أشخاص للاصابة ، جراء سقوط إحدى الألعاب داخل مول شهير في شرق الإسكندرية، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المحافظة، وبعضهم في حالة خطيرة، فيما أجرت فتاة في العقد الثاني من عمرها عملية جراحية جراء السقوط، وجاري وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وقد تسبب الحادثًا في خلق حالة من الذعر للعشرات من الأسر والشباب وخاصة الأطفال المتواجدين في المكان، حيث تحولت حالة المرح فجأة إلى صراخ واستغاثات ،عقب سقوط مفاجئ لإحدى الألعاب المخصصة لمن تخطى سن الـ10 أعوام، ما تسبب في وقوع إصابات غالبيتها تم إسعافها في موقع المكان فيما استدعت حالات 8 أشخاص نقلهم للمستشفى لإصابتهم بجروح بالغة.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بسقوط أحد الألعاب داخل مول شهير، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المكان وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب.

لعبة الاعصارتنهي حياة فتاة في الأسكندرية

والامر نفسة حين لقي فتاة مصرعها بسبب لعبة الاعصار، في أحد الملاهي غير المرخصة بنطاق شرق الإسكندرية، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، وذلك عقب دقائق من استقلالها، وجاء تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الحي، الذي كشف أن الملاهي تُدار دون ترخيص ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية.

فيما كانت جهات التحقيق قد قررت وقتها حبس مالك الملاهي، حيث كشف تقرير إدارة الحماية المدنية، بأن المنشأة غير مسجلة لديهم، فيما أفاد تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة وأنها لا تصلح للاستخدام.