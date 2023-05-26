محمد الباز مشيدا بالحوار الوطني.. أحدث زخمًا كبيرًا

الحوار الوطني

قال الإعلامي محمد الباز، إن الجميع أمام حالة وطنية مهمة جدًا، والحوار الوطني أحدث حالة زخم كبيرة.

وأضاف أنه لابد من دعم الإعلام وتقويته كصناعة بداية من المحرر والمعد، منوهًا إلى أنه قبل مناقشة أي خطة أو استراتيجية تدور عن الإعلام في الحوار الوطني لا بد من وضع توصيف لماهية الإعلام التي شهدت خلافا خلال السنوات الماضية.



وأضاف أنه في معركة الدولة المصرية المعتمدة على البقاء والبناء، كان الإعلام أحد أسلحة الدولة المصرية ولا يقل أهمية عن القوات المسلحة وما تفعله وكذلك القضاء والشرطة.



ولفت إلى أنه لو كانت هناك رغبة حقيقية في إنقاذ الصحافة الورقية فهناك عشرات التصورات بعيدًا عن الحلول التقليدية واقتصاديات الإعلام تحتاج لتصورات حقيقية على الأرض.



ونوه إلى أن حرية الإعلام في مصر موجودة، مضيفًا أن وسائل التواصل مساحة جامحة للتعبير عن الرأي وأحد وسائل الإعلام.



وأكد أن الأكاديميات الإعلامية في مصر لا صلة لها بما يحدث من مشاكل في الإعلام من قريب أو بعيد تقريبًا وهم أهل مكة الأدرى بشعابها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.

دعم الصحافة الورقية

فيما أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الصحافة الورقية لها دور خدمي في المجتمع، والصحافة لن تموت رغم التطور التكنولوجي الكبير.

وأضاف عبدالمحسن سلامة أن الصحافة الورقية باقية ما دام الصحفي باقٍ، لأن المحرر الصحفي هو الذي يصنع المادة الصحفية ويتم تداولها عبر وسائل المرئية والمطبوعة.

وتابع: الصحافة والإعلام ويؤديان دورا مهما في المجتمع، ويمثلان رافدان للديمقراطية، ويجب دعم الصحافة الورقية وتذليل كافة المشكلات التي تواجه الإصدارات الورقية.

الصحافة وسيلة في الحياة الديمقراطية

وأوضح عبد المحسن سلامة، أن الصحافة وسيلة مهمة في الحياة الديمقراطية، والصحافة الورقية لها دورا كبيرا في نقل جلسات الحوار الوطني.

وكشف الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أنه لم يكن من المنتقدين والمشككين في طول فترة الإعداد للحوار الوطني.

وأضاف أن الارتباط بين محاور الحوار الوطني غاية في العمق، منوهًا إلى أن الإعداد للحوار الوطني نجح في بلورة قضايا يمكن اتخاذا قرارات عملية بشأنها.

وأكد أن رجال الأعمال والصناعة هم المستفيدين من التعليم الفني، والذي يعاني من التواضع في الفترة الحالية ولا يمكنه التعامل مع الآليات والمعدات الحديثة.

وأوضح، أن المصريين ينتظرون حلول عملية من الحوار الوطني وهذا يجعلها مهمة صعبة في صياغة البيان الختامي للحوار الوطني.