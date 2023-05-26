أسباب خفية عن غزو أمريكا للعراق (شاهد)

شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حربًا في العراق، قبل 20 عامًا وانتصروا في معركة العراق القصيرة.

وكشف نبيل نجم، المستشار السابق للرئاسة العراقية وسفير بغداد السابق في القاهرة، دوافع أمريكا من غزو العراق.

وأشار إلى أن هناك أسباب خفية من أجل اجتياح الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، منها الحفاظ على أمن إسرائيل وموقف العراق المناهض لاحتلال فلسطين، والحفاظ على سيولة إمداد البترول للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع نجم السبب الوهمي هو وجود أسلحة للدمار الشامل كما ادعت القوى الغربية في مبررها لاجتياح العراق، موضحًا أن عددًا من الدول العربية نبهت واشنطن إلى المخاطر التي ستشهدها المنطقة في حالة سقوط صدام حسين.

وواصل نجم أنه طالب القانونيين العراقيين بتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال والتوجه بها إلى الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن كل الدمار الذي شهده العراق، والفظائع التي تم ارتكابها في سجن أبوغريب، وأيضًا حوادث الاغتصاب لفتيات قاصرات وسرقة كل آثار العراق وثرواته.

جاء ذلك خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة.

أضرار جسيمة لغزو أمريكا للعراق:

20 عامًا مرت على الحرب، ولم يتعاف العراق، بل أصبح البلد- الذي يحتل المركز الخامس في احتياطى النفط على مستوى العالم- يعانى عدم الاستقرار السياسى، والصراع الداخلى أفضى إلى ظهور جماعات متشددة، أخطرها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

تسبب الغزو الأمريكي للعراق في إلحاق أضرار جسيمة بالبلد المنكوب بالحرب والعالم، فهل استوعبت واشنطن الدرس؟ قال تشو فنغ إنه بعد اندلاع حرب العراق، كان هناك بالفعل صوت في الولايات المتحدة ينتقد السياسات الأمريكية، معتقدًا أن السياسة الخارجية الأمريكية كانت تتحرك باستمرار نحو الهيمنة أحادية القطب، وبشكل عام لم تشهد السياسات الأمريكية والرغبة الأمريكية في الهيمنة تغيرًا إلى اليوم، ولاتزال واشنطن تتمسك بتفكيرها الإمبراطوري.

وفقدت الولايات المتحدة منذ سنة 2003 حتى 2011 بحسب آخر التقارير ما مجموعه 129 مروحية بين طائرات قتالية أو ناقلة، سقط معها أكثر من 277 قتيلًا وحدها، أما على الأرض فقد تكبدت خسارة أكثر من 860 مركبة، تتوزع بين الدبابات والعجلات وناقلات الجنود.