ضخ كميات كبيرة من اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

قال محمد أبو مندور، المسئول بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة القادمة داخل المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى 2023.

رصيد استراتيجي وافٍ من اللحوم يكفي لمدة 3 أشهر

وأضاف أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم أن الشركة لديها رصيد استراتيجي وافٍ وآمن من اللحوم ويكفي لمدة 3 أشهر قادمة، وهناك أيضا رؤوس ماشية حية قادمة من السودان في مخزن أبو سمبل ويتم ضخ اللحوم طازجة، نافيا أي تحريك في أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة.

وتابع رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية :" اللحوم والكبدة السودانية الطازجة يتم ضخها مقابل 195 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة الضاني بـ 180 جنيها للكيلو والبتلو بـ 140 جنيها.

وأطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، مبادرة إنسانية خيرية بعنوان «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك في صك الأضحية 2023)، لحث المواطنين على أداء الأضحية، وضمان وصول لحومها للأسر الأكثر استحقاقا في قرى ونجوع محافظة قنا.

وقال حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بـ قنا، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي لكل الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة وجميع نجوعها ومدنها خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، كى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم بمنازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأكد عثمان أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك في صك الأضحية 2023» من خدمات إنسانية لأبناء المجتمع، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحين على شراء صك الاضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم لعدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان، والتي تهدف لتحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وتابع: قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2023، بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 4800 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330جنيه شهريا لمدة 11شهرًا، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة، ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرًا، وقيمة الصك 8100 جنيه في العجل البلدي يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة، ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهر، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه لتوفير أكبر كمية من اللحوم.