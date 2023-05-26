جمال الزهيري يفجر مفاجأة حول تصالح مرتضى منصور وممدوح عباس

فجر الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري، مفاجأة بشأن التصالح بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وممدوح عباس، مشيرا إلى أن هناك محاولات قائمة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقريب وجهات النظر وتخلي الأخير عن خصومته.

مرتضى منصور وممدوح عباس



وأضاف جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الصراع القائم بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وممدوح عباس تسبب الحجز على أرصدة النادي وأصبح مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد.



تابع، من حق نادي الزمالك الدفاع عن حقوقه بكافة الطرق القانونية الممكنة، ولا يجوز لأحد أن يصادر على غيره ويمنعه من اللجوء إلى القضاء والبحث عن حقوقه وإذا كان له حق سيحصل عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد استمرار أوسوريو فى تدريب الزمالك لأنه غير مسئول عن أي أخطاء في الفريق.