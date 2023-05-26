الأهلي وطلائع الجيش.. شوط أول سلبي ومتواضع المستوى

انتهت احداث الشوط الاول بين الاهلى و طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى اطار المواجهة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

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وشهد المنعطف الاول استحواذ المارد الاحمر على كجريات اللعب داخل البساط الاخضر لكن دون ترجمة الاستحواذ الى أهداف لينتهى الشوط الاول بدون أهداف.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي افشة، أحمد قندوسي، احمد عبدالقادر

في الهجوم: محمد شريف

دكة البدلاء:

رامي ربيعة، محمود كهربا، برونو سافيو، محمد عبدالمنعم، طاهر محمد طاهر، محمد فخري، احمد نبيل كوكا، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – محمد سمير

في خط الوسط: أحمد عبد الرحمن - فريد شوقي – علي حمدي – أحمد متعب

في الهجوم: إسلام محارب - محمود وادي – محمد شحاتة

وعلى دكة البدلاء: عمر رضوان – خالد سطوحي – خالد قمر – حسن مجدي – أحمد سمير – مصطفى الخواجة – محمد حتحوت – عربي بدر – بول جوليوس.

وحصل مصطفى شوبير على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش في ظل غياب الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي وإنبي بسبب تعرضه لإصابة في السمانة خلال مباراة الترجي بنصف النهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد إيقافه 3 مباريات محليًا.

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 29 من الدوري المصري مشاركة علي لطفي أساسيا لكنه تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وشارك مصطفى شوبير بديلًا في مباراة الأهلي وإنبي بعدما تعرضه زميله على لطفي للإصابة في الدقيقة 78 من الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال المباراة حتى النهاية.

ويمتلك الأهلي رقمًا مميزًا للغاية في مسابقة الدوري المصري إذ يعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الخسارة في أي مباراة حتى الآن خلال الموسم الجاري.

وسبق للمدرب عماد النحاس مواجهة النادي الأهلي في 15 مرة مع 6 فرق مختلفة في الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي في الدوري المصري

1- خاض عماد النحاس 15 مباراة أمام النادي الأهلي خلال مسيرته التدريبية مع 6 فرق بالدوري المصري الممتاز وهي أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

2- تلقى عماد النحاس في مسيرته التدريبية 13 هزيمة من أصل 15 مباراة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي.

3- ولم يحقق عماد النحاس نتيجة الفوز سوى مرة واحدة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي، وكانت مع فريق المقاولون العرب وتحديدا في الجولة السادسة عشر من موسم 2018-2019 وحقق وقتها فريق ذئاب الجبل الفوز بهدف دون رد.

4- حقق عماد النحاس تعادل وحيد في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي خلال مسيرته التدريبية، وكان مع فريق الشرقية بنتيجة 1-1 في الجولة 29 من موسم 2016-2017.

5- سجلت فرق المدرب عماد النحاس 8 أهداف في شباك الأهلي بينما استقبلت 32 هدفًا.

6- جمع عماد النحاس 4 نقاط فقط خلال 15 مباراة له كمدرب أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

7- يعد النادي الأهلي هو أكثر فريقه واجهه عماد النحاس خلال مسيرته التدريبية بواقع 15 مباراة وذلك بحسب موقع "ترانفسير ماركت".

8- كانت المواجهة الأولى للمدرب عماد النحاس أمام الأهلي في موسم 2015-2016 عندما كان يقود فريق أسوان في تجربته التدريبية الأولى بالدوري المصري وخسر وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الحادية عشر.

9- كانت المواجهة الأخيرة للمدرب عماد النحاس أمام النادي الأهلي في الموسم الماضي عندما كان يقود فريق الاتحاد السكندري، وخسر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري.