وزير الرياضة: "إحالة اتحاد المصارعة للنيابة وتدخل الرئيس السيسي يؤكد دعمه للرياضيين"

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر بعثة منتخب المصارعة فى تونس، خلال المشاركة فى فعاليات البطولة الإفريقية.

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كشف الوزير عن إحالة اتحاد المصارعة إلى النيابة العامة بشأن مسئولية الاتحاد والظروف التى أدت إلى هروب اللاعب بهذا الشكل.

أشرف صبحي: "التجنيس كان ظاهرة كبيرة في الماضي"

أوضح «صبحى» أن هذه الظاهرة كانت موجودة بنسب أكبر سابقًا ولكنها قلت كثيرًا، وفق منهج مدروس وتوعية تامة للاعبين مع توفير عقود رعاية الأبطال.

وزير الرياضة: "دعم السيسي أحدث طفرة رياضية كبيرة"

وجه وزير الرياضة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه ومساندة كل الرياضيين المصريين ودعمه الدائم للرياضة المصرية وتحفيز الأبطال الدائم، وهو ما لا يحدث فى دول أخرى كثيرًا، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس أسهم فى زيادة عدد الأبطال وحدوث طفرة كبيرة فى الإنجازات قاريًّا وعالميًّا.



قال «صبحى» مخاطبًا الأبطال الرياضيين: "أنتم مقدرون وبرامج الرعاية لكم تسير بشكل محترف وعلمى ومستدام، ورسالتى لكل لاعبينا الأبطال على المستوى الإفريقى والدولى والأوليمبي «نحن معكم جميعًا»".



رحب وزير الرياضة بكل مؤسسة أو قطاع خاص تشارك فى الرعاية أو المسئولية المجتمعية للرياضيين.

وكشف عن اتخاذ إجراءات بالفعل من خلال تنسيق الوزارة مع الاتحادات الرياضية، قائلًا: «لدينا مؤسسات أسهمت فى برامج رعاية الأبطال، فضلًا عن شركات أنشأناها من خلال القطاع الخاص لإدارة اللاعبين الأبطال بشكل محترف».



أضاف: المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبى مشروع مستدام ومستقبلى وضعناه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والتربية والتعليم والاتحادات الرياضية.

وتابع: نقدر دور المؤسسة العسكرية ودورها فى رعاية الألعاب الفردية والأمر نفسه لوزارة التربية والتعليم ودورها فى نشر المدارس الرياضية، مشيرًا لإنشاء أول مدرسة رياضية خاصة بالتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص.



كشف الوزير عن وجود دعم للبرامج التخطيطية وموازنات الاتحادات وفقًا لتنسيقاتها مع اللجنة العلمية والإدارات المعنية بالوزارة، إذْ تم اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأوليمبياد باريس من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤، فضلًا عن دعم الوزارة للبعثات الرياضية، مشيرًا إلى أن عام 2022 شهد فقط ٩٠٠ بعثة رياضية خارجية.

أشاد الوزير بالرياضيين الأبطال الذين رفضوا إغراءات خارجية، ونقدر لهم هذا الأمر، موضحًا أن هناك برامج توعية للأبطال فى الولاء والانتماء بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.