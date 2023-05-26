مصطفى بكري يهاجم منتقدي دعوة الصلاة على النبي بالمساجد (فيديو)

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قرار الصلاة على النبي عقب صلاة ظهر الجمعة اليوم في جميع مساجد مصر، قائلا: “ صلاة الجمعة اليوم مختلفة لأنه أعقبها صلاة على الحبيب المصطفى بقرار من وزارة الأوقاف”.

مظاهر البهجة والفرحة سادت مساجد مصر بسبب الصلاة على النبي

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة حشود كبيرة تجمعت فى المساجد وصلوا على النبي وعلت مظاهر البهجة والفرحة مساجد مصر.

وعرض مصطفى بكري فيديوهات ترصد الصلاة على النبى اليوم فى عدد من المساجد عقب أداء صلاة الجمعة، معلقا: "مصر دولة مدينة حسب القانون، والصلاة على النبى لا تنفى صفة المدنية عن الدولة.

وانتقد رافضي الصلاة على النبي بحجة أنها لاحتاج وقت معين ومنهم بعض السلفيين وبعض الكتاب مثل الدكتور خالد منتصر، مركدا أن الصلاة على النبي شيء محبب جمع الناس ولا شيء فيه، معقبا: " مصر دولة مدنية لكن الشريعة الإسلامية أيضا مصدر التشريع".

وأعلن الشيخ أبوبكر أحمد، مفتي الديار الهندية ورئيس جمعية علماء أهل السنة بالهند ومؤسّس جامعة مركز الثقافة الإسلامية، التأييد التام لفضل الاجتماع لـ الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) اليوم الجمعة، وإعلان هذه الصلاة بالصيغة الإبراهيمية عقب صلاة الجمعة في المساجد.

وأشاد مفتي الهند بدعوة وزارة الأوقاف المصرية إلى الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة، وأضاف قائلا: (إن مثل هذا القرار من الوزارة إن دلّ على شيء إنما يدل على مدى حبهم للنبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى تمسكهم بنهج السلف الصالحين الذين علّمونا هذا الدين الحنيف على ما هو عليه، فجزاهم الله خير الجزاء على هذه المبادرة المحمودة).

وقال مفتي الهند، في بيان أصدره اليوم، إنه يؤيد هذه المبادرة وسيعقد مجلس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة في جامع الفتوح الذي يعدّ من أكبر مساجد الهند، قائلا إن للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) فضائل جمة جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة والتابعون ومَن بعدهم من السلف والخلف فلا يخالفها إلا من في قلوبهم ران وضعف في إيمانهم أو لا يعرفون قدر هذا النبي (صلى الله عليه وسلم)، لأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) أمرٌ إلهيٌ ورد ذكره في القرآن الكريم، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم ليحثّهم على الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلّم)، فقال تعالى: «إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

وتابع: «صنّف علماء الأمة كتبا كثيرة في فضل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) جماعة وفرادى جهرا وسرا، ولقد ورد أنها شفاء لكثير من همومنا وغمومنا وتفك الكروب والشدائد، فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك».