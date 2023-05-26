الجيش الألماني يطلب دبابات جديدة من طراز "ليوبارد 2"

طلب “الجيش الألماني” 18 دبابة جديدة من طراز "ليوبارد 2"، لتحل محل أُخرى أُرسلت إلى “أوكرانيا” في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت شركة الدفاع "كراوس-مافاي فيغمان".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، مساء اليوم الجمعة، ذكرت الشركة أن تسليم الدبابات الجديدة سيبدأ في 2025، حيث تتضمن الصفقة خيارات بإضافة عدد من دبابات "ليوبارد 2 إيه 8" الأخرى، كما ستنتج الشركة أيضًا 12 مدفع هاوتزر ذاتي الإطلاق جديدا للجيش الألماني ضمن خيار إضافي اتفق عليه في مارس.

الجيش الألماني

هذا وضغطت وزارة الدفاع الألمانية للحصول على دبابات جديدة في أقرب فُرصة، بعد مُوافقة الحكومة أواخر ينايرعلى تزويد أوكرانيا بنحو 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6"، بينما زاد هذا العدد بعدها بأسابيع قليلة ليصل إلى 18 دبابة بعدما هرعت برلين ودول أخرى لتقديم كتيبتين من دبابات "ليوبارد 2" لكييف.

تزويد أوكرانيا بدبابات:

وافقت ألمانيا والدنمارك وهولندا أيضًا على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد1" بعد صيانتها، وهو نموذج أقدم من الدبابة لم يستخدمه الجيش الألماني مُنذ نحو عقدين.

وكان الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف، قد أكد أن لدى الجيش الروسي وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد الألمانية التي ستُرسل إلى أوكرانيا.

وأشار الخبير في حديث لصحيفة "إزفيستيا" في معرض تعليقه على ما كتبه المحلل بيورن ستريتزل في صحيفة بيلد، بأن لدى روسيا على الأقل ثلاثة أنواع من الأسلحة يُمكنها تدمير دبابات ليوبارد التي ستُرسل إلى أوكرانيا، إلى أن المقصود هنا ألغام ТМ-62 والمركبات القتالية الروسية والصواريخ المُوجهة المُضادة للدبابات.

الجيش الألماني

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السويسرية أن حكومة البلاد أيدت اقتراحًا حول إيقاف استخدام 25 دبابة "ليوبارد 2"، مما يخلق ظروفًا لإعادة بيعها إلى ألمانيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "أيد المجلس الفدرالي اقتراح لجنة سياسة الأمن للمجلس الوطني حول إيقاف استخدام 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2".

وأشار البيان إلى أن إيقاف استخدام الدبابات لا يُمكن تنفيذه إلا في حالة بيعها لمنتجها الألماني، وأضافت أنه في حالة مُوافقة كلا غرفتي البرلمان السويسري على هذا الاقتراح ستُكلف الحكومة وزارة الاقتصاد بتقييم بيان التصدير المُناسب و"تقديمه لاتخاذ قرار" نهائي بهذا الشأن.