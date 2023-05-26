تطوير الأداء يتصدر اجتماع رئيس اتحاد العمال برؤساء اللجان النقابية بشركات البترول

التقى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول بالمحافظات، جاء ذلك بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، لمناقشة بعض الملفات والمطالب الخاصة بالعاملين.

ضرورة وضع خطة انعقاد دورية للجان على أن تشمل تلك الخطة زيارات دورية لشركات القطاع:

اجتماع رئيس اتحاد العمال

أكد جبران الدور المهم الذي يجب أن تلعبه اللجان النقابية بالشركات، في مناقشة مشاكل العاملين في القطاع، ووضع الخطط والمقترحات لحلول تلك المشاكل، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة انعقاد دورية للجان على أن تشمل تلك الخطة زيارات دورية لشركات القطاع، وذلك لتحقيق التواصل المطلوب مع إدارات الشركات والعاملين بها، والتي من شأنها تقريب وجهات النظر وتحقيق تفاوض بناء مع إدارات الشركات يعود بالنفع على العاملين و يحقق مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تجنب الخلافات الداخلية بين النقابيين.

اجتماع رئيس اتحاد العمال

طالب محمد جبران، باستمرار المضي قدمًا نحو تحسين وتطوير الأداء في جميع الملفات، منوهًا إلى أن ذلك هو السبيل لتحقيق جميع مطالبهم، مؤكدًا أن النقابة العامة للعاملين بالبترول، تعمل جاهدة لمساندتهم، والسعي علي عدد من الملفات التي تخص العاملين.

اجتماع رئيس اتحاد العمال

أوضح جبران، أنه لم يدخر جهدًا في المطالبة بحقوق العاملين بجميع المواقع، لرفع المستوى المادي لهم، شرطًا أن يبذل جميع العاملين أقصى جهدهم في العمل وإنجاز جميع الملفات ليصبح لدينا نتاج ملموس يشعر به العمال.

اجتماع رئيس اتحاد العمال

تناول اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المهمة ومنها المقرات الخاصة بالنقابة العامة بالسويس والقاهرة، وعدد من متطلبات النقابيين للعاملين بشركات البترول، ومنها التسويات، وصندوق الإسكان لبعض الشركات، والمعاش التكميلي، وترقيات العاملين.

اجتماع رئيس اتحاد العمال

أعرب رؤساء اللجان النقابية عن شكرهم وتقديرهم لحرص النقابة العامة، للالتقاء بهم والاستماع إليهم، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهد في سبيل إرسال رسائل لجميع العاملين بشركات البترول، لحثهم على إنجاز ما يكلفون به، وأن النقابة تقف بجانبهم لتحقيق مطالبهم كافة