الشباب والرياضة تختتم قوافلها التعليمية بالجيزة والفيوم

برعاية مجلس الوزراء..

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة التعليمية المتنوعة لطلاب الثانوية العامة بمحافظتي الجيزة والفيوم على مدار يومي الخميس والجمعة، تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل"، ضمن المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع وزارتي “ التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، وحدة ”تصدوا معنا"، في 16 محافظة.

وذلك ضمن خطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022 - 2023، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنظيم تلك القوافل التي تسعى إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم المنتج التربوي المتطور الذى يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يسهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب على مدى يومي الخميس والجمعة، لافتًا إلى: "إقبال الطلاب المتزايد بمحافظتي الجيزة والفيوم للاستفادة التامة من القافلة داخل (مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو الثانوية، وقاعة مسايا بمحافظة الجيزة، إذ شهدت القافلة حضور ٣٨٠٠ طالب وطالبة.

وشهد مركز الابتكار الشبابي والتعلم بشكشوك بمحافظة الفيوم* مشاركة ١٠٠٠ طالب وطالبة لفعاليات القافلة.

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

وأكد وزير الرياضة أهمية تفعيل خاصية البث المباشر للمحاضرات كافة، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع، الاستمرار في مشروع القوافل داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والصعيد والمحافظات الحدودية؛ لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

ونالت القافلة قبول وإعجاب من الطلاب المشاركين، إذ عبروا عن مدى الاستفادة التى حصلوا عليها وطالبوا بأن يكون هناك المزيد مثل هذا اللقاءات شاكرين الجهات الشريكة وجميع القائمين على تنفيذ هذه القافلة.

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

قوافل الشباب والرياضة التعليمية

مركز التعليم المدنى بالفيوم