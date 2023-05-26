توريد 65 ألف طن قمح محلي من المزارعين لشون وصوامع سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن شون وصوامع شركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، بالمحافظة، استقبلت 65 ألف طن قمح محلي من المزارعين بنطاق المحافظة، منذ بدء موسم توريد الأقماح للعام 2023م، يوم 23 من شهر أبريل المنقضي، يوم أمس الإثنين الموافق 22 من شهر مايو الجاري، مشيرا الى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتوفير كافة سبل الدعم والتيسير على المزارعين، خلال عمليات توريد القمح بالصوامع والشون، موجها بتكثيف عدد اللجان المسئولة عن الاستلام لمنع التكدس، وإنهاء الإجراءات في سهولة ويسر، وكذا تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، تضم جميع الجهات المعنية بتوريد الاقماح من الزراعة، والتموين، وديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن؛ وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ؛ وتلقي أية بلاغات عن أي معوقات أو مشكلات تواجه عملية التوريد أو أى تداول للقمح خارج الإطار القانونى.

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 19 موقع تخزيني ما بين "صوامع، وشون "، تسع لأكثر من 152 ألف طن قمح، وهى " صومعة سوهاج، شونة سوهاج، شونة طما الملحقة، شونة طما الجديدة، صومعة مطحن طما، مركز تجميع طهطا، بنكر طهطا، صومعة البلينا، شونة البلينا، صومعة غرب طهطا، شون البنك الزراعي، هنجر سوهاج، شونة طهطا، شونة جهينة، شونة جرجا، شونة البلينا، شونة دار السلام، شونة ساقلته، شونة أخميم" .

وأضاف وكيل الوزارة أن أسعار الأقماح هذا العام تختلف وفقا لدرجة النقاء، حيث تم تحديد 1500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، مقارنة ب 865 جنيها للأردب بالعام الماضي، كما تم تحديد 1475 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطً، و1450 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

وفي ذات السياق إنتهت مديرية الزراعة بالمحافظة برئاسة المهندس خميس محمد علي، القائم بأعمال وكيل الوزارة، كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال موسم حصاد القمح لعام 2022/2023، وتم تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والإرشادي للمزارعين، والعمل على تيسير عملية توريد القمح، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من المزارعين إلى الصوامع والشون حسب السعر الذي أعلنته الوزارة .

وقال المهندس خميس محمد علي، أن الإرشاد الزراعى شريك مع الفلاح بكل المحاصيل وخاصة القمح لأنه ومحصول له أهمية نظرا لأنه استراتيجى ونحن نقدم الطرق الحديثة للزراعة وأصناف التقاوي الحديثة وهناك 16 نوع من التقاوي ونحاول بشكل كبير في تقديم كل ما هو جيد للمزارع بما يساعده على تقديم أفضل ما لديه وإمداده بالمبيدات لمكافحة الآفات الزراعية .