ضبط 107 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في حملة بحي غرب سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي، حملة تفتيشية مكبرة بالإشتراك مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة والثلاجات، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها بقطاعات الحي .

وقال أحمد الشطوري رئيس الحي، أنه بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بمتابعة الأسواق، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات التجارية والمخابز ومحلات الجزارة والأسماك، تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت شارعي أحمد ماهر والمحطة، ومنطقة العارف بنطاق حي غرب سوهاج .

وأكد رئيس الحي، أن الحملة التفتيشية التي قادها الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، كما تمكنت الحملة من ضبط 107 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على اللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .