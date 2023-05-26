بكري يكشف عن ضوابط الترشح لمنصب الرئيس ويحذر بائعي الكلام

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن موعد الانتخابات الرئاسية اقترب ومن المفترض أن تعقد العام المقبل، ويحق لرئيس الجمهورية الحالي الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ونوه إلى أنه وفقا لكل الاحتمالات فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقدم أوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة، منوهًا إلى أنه وفقا لحديث المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ فإن الانتخابات ستعقد في شهر مارس العام المقبل.

واستعرض الإعلامي مصطفى بكري المواد القانونية والدستورية التي تحدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قائلًا إن المواد 139 و140 و141 و142 و143 من الدستور يحددان مهام رئيس الجمهورية.

مواد الترشح للانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 139 أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

أما المادة 140 تنص على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 141 أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىُ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتنص المادة 142 أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها . وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 143 على أنه ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

جريمة مخلة بالشرف

وأشار إلى أن أحد شروط الترشح ينص على إقرار المرشح بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره.

وأكد أنه بحسب القانون فإن العقوبة بالحرمان لمدة 5 سنوات فقط من الحقوق السياسية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية تختص فقط بالحق في الاقتراع الانتخابي وليس للترشح لها، مردفًا: “هذا يحسم الجدل الدائر حول ترشح أحد الأشخاص”.

وشدد خلال تقديم برنامجه حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، على أن المواطنين لن يركضون وراء بائعي الكلام، حسب كلامه، مردفًا: “الناس تعرف جيدًا من يمثلها”.