قافلة طبية مجانية بقرية شكشوك في الفيوم غدًا

أنهت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، اليوم الجمعة، الاستعدادات لتنظيم قافلة طبية مجانية، ضمن القوافل التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبرئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد، منسق عام إدارة القوافل الطبية بالفيوم.

يأتي هذا فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية شكشوك التابعة لمركز إبشواي، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 27، 28 مايو.

وأكد الدكتور أحمد اللباد أن القافلة سوف تشمل الكثير من التخصصات الطبية، ومنها عيادة الجراحة وعيادة للباطنة والعظام والنساء والأسنان، وعدد 2 عيادة للأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.

وأضاف بأن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والأشعة والعلاج مجانًا للمترددين كافة، من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوات عدة للتثقيف الصحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها.

قافلة طبية مجانية لدعم المنظومة الصحية بالفيوم:

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظًا على صحة المواطنين، مثمنًا دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل الطبية ودعم أية قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأكد وكيل الوزارة استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقًا بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتًا إلى حرص المديرية على تقديم سبل الدعم وتوفير الإمكانات كافة لتنفيذ مثل هذه القوافل الطبية والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.

قافلة طبية مجانية

قافلة طبية مجانية