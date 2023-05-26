الأهلي وطلائع الجيش.. حضور ضعيف لجماهير الأحمر في مباراة "صور"

الدوري المصري

يتقابل الاهلى مع نظيره طلائع الجيش، بعد قليل، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 فى اطار منافسات بطولة الدوري المصري.

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وشهدت المباراة حضور جماهيري ضعيف لجماهير القلعة الحمراء في المباراة التى تقام على ملعب الكلية الحربية بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

صور حضور جماهير الاهلي



تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي في الدوري المصري



1- خاض عماد النحاس 15 مباراة أمام النادي الأهلي خلال مسيرته التدريبية مع 6 فرق بالدوري المصري الممتاز وهي أسوان والشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

2- تلقى عماد النحاس في مسيرته التدريبية 13 هزيمة من أصل 15 مباراة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي.

3- ولم يحقق عماد النحاس نتيجة الفوز سوى مرة واحدة في تاريخ مواجهاته أمام النادي الأهلي، وكانت مع فريق المقاولون العرب وتحديدا في الجولة السادسة عشر من موسم 2018-2019 وحقق وقتها فريق ذئاب الجبل الفوز بهدف دون رد.

4- حقق عماد النحاس تعادل وحيد في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي خلال مسيرته التدريبية، وكان مع فريق الشرقية بنتيجة 1-1 في الجولة 29 من موسم 2016-2017.

5- سجلت فرق المدرب عماد النحاس 8 أهداف في شباك الأهلي بينما استقبلت 32 هدفًا.

6- جمع عماد النحاس 4 نقاط فقط خلال 15 مباراة له كمدرب أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

7- يعد النادي الأهلي هو أكثر فريقه واجهه عماد النحاس خلال مسيرته التدريبية بواقع 15 مباراة وذلك بحسب موقع "ترانفسير ماركت".

8- كانت المواجهة الأولى للمدرب عماد النحاس أمام الأهلي في موسم 2015-2016 عندما كان يقود فريق أسوان في تجربته التدريبية الأولى بالدوري المصري وخسر وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الحادية عشر.

9- كانت المواجهة الأخيرة للمدرب عماد النحاس أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الماضي عندما كان يقود فريق الاتحاد السكندري، وخسر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالى 2022 ـ 2023 .

