حُمَّى تمنع البابا فرنسيس من لقاء الجمعة

ألغى الفاتيكان مواعيده صباح الجمعة، بسبب إصابة البابا فرنسيس 86 عامًا بحمى، وسط مخاوف على صحة الحبر الأعظم الأرجنتيني.

أعلن المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني، أنه بسبب إصابة البابا فرنسيس بحمى، لم يستقبل أي جمهور صباح اليوم الجمعة، ولم يكشف الفاتيكان برنامج البابا الأرجنتيني الذي كان محددًّا لصباح الجمعة.

يذكر أن البابا تعرض منذ شهرين لالتهاب رئوي، ودخل المستشفى في روما بسببه، وغادر المركز الطبي بعد ثلاثة أيام خضع خلالها لعلاج بمضادات حيوية.

تم علاج الالتهاب الرئوي في الوقت المناسب، وقال الحبر الأعظم: "إنه لو انتظرنا بضع ساعات أخرى لكان الأمر أكثر خطورة".

كما يعاني البابا فرنسيس آلام في ركبته تجبره التنقل على كرسي متحرك، أو باستخدام عصا، وأوضح البابا "أنه يشعر بتحسن كبير، وبعض الأيام تكون مؤلمة أكثر من أوقات أخرى مثل اليوم، لكن هذا جزء من التعافي".

أعلن البابا فرنسيس في نهاية إبريل نيته مواصلة السفر، ويفترض أن يتوجه إلى لشبونة من الثاني إلى السادس من أغسطس بمناسبة يوم الشباب العالمي (WYD)، ثم سيزور مرسيليا في سبتمبر، كما يشمل برنامج رحلاته منغوليا.