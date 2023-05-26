مروة عبد المنعم تروي أصعب لحظات حياتها في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثى، الفنانة مروة عبدالمنعم، فى حلقة فنيه استثنائية ببرنامج “واحد من الناس”، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الإثنين المقبل على شاشة الحياة .

وتروي مرة عبدالمنعم العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى لحظات التألق والنجومية بداية من فيلم “عمر وسلمي” ومسلسل “مفروسة جدا” وغيرها من الأعمال.

مروة عبدالمنعم وابنتها مع عمرو الليثي

وتحكي عن أصعب وأخطر اللحظات الإنسانية التي عاشتها بعد وفاة الخادمة التى كانت تساعدها فى المنزل والاتهامات التي طالتها وبعدها عن الفن وقلة أعمالها وانصراف زملاءها عنها والأزمة المالية التي مرت بها.

كما تكشف كواليس عملها مندوبة مبيعات في الشوارع ، وتكشف أسباب شائعة زواجها من مصطفي قمر ، وفترة مرضها و علاجها بالكورتيزون، وحقيقة نسيان ابنها فى المطار .

مروة عبدالمنعم وابنتها مع عمرو الليثي

تذاع الحلقة الإثنين المقبل في حوار لا تنقصi الجرأة مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" الساعة العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

نبذة عن الفنانة مروة عبدالمنعم

ممثلة مصرية، خريجة معهد الفنون المسرحية، وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1999، من خلال مسلسل (أم كلثوم)، لتتوالى أعمالها بعد ذلك خاصة في مجال الدراما التلفزيونية، من أبرز أعمالها (الرقص على سلالم متحركة، زي الهوا، عمر وسلمى).