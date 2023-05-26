انطلقت حملة بعد صلاة الجمعة مباشرة اليوم للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، واجتاحت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند منذ صباح اليوم.

حملة للصلاة على النبي تجتاح مواقع التواصل:

كتب أحد المسئولين بوزارة الأوقاف "إحنا شعب بيتنفس صلاة على سيدنا النبي في كل أحواله، لما يشوف حاجة حلوة يصلي على النبي، لما ينسى وعاوز يفتكر يصلي على النبي يقول اللهم صل على النبي، لما يبدأ حكاية يقولك صل على النبي، لما يعوز يهدي واحد غضبان يقول له صل على النبي، لما يحب يخزي عين الحاسدين يقول اللهم صل على النبي، لما يعجب بحاجة يقول اللهم صل على النبي".

أضاف "احنا شعب عايش بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فى كل أحواله وجميع أوقاته، من الآخر شعب بيعشق سيدنا النبى وآل بيت سيدنا النبى وصحابة سيدنا النبى، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه كرم كبير بهذا الحب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله".