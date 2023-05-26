أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أنه بالرغم من التحديات المتزايدة على المستوى العالمي بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم وتكلفة خدمة الدين، فإن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية استطاع دعم اقتصادات القارة في مواجهة التحديات العالمية

وأشار إلى أن مجموعة البنك استجابت للتحديات العديدة من خلال دعمها للدول الإقليمية عبر التمويل، ومن خلال منتجات المعرفة، وتعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي، والهيكلة الاقتصادية، وبناء المرونة للدول الهشة.

وقال عبدالله خلال كلمته في الجلسة الختامية لاجتماعات مجموعة البنك الإفريقي في شرم الشيخ، والذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن البنك الإفريقي للتنمية نجح في الحصول على تصنيف Triple A""، من مؤسسات التصنيف الدولية، وهو أمر صعب في الظروف المالية العالمية الحالية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، والتي يحضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من 81 دولة، بالإضافة إلى 4 آلاف مُشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، فيما اختتمت فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وعدد من المشاركين الأفارقة.

رانيا المشاط تتحدث عن التمويلات

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان المملكة المتحدة، والبنك الأفريقي للتنمية، عن الشريحة الأولى من المشروعات المستفيدة من ضمانة المملكة المتحدة لدعم بنك التنمية الفريقي في تمويل مشروعات المناخ في القارة، ومن بينها تقديم ضمانة بقيمة 80 مليون يورو، لتغطية جزء من التمويلات التي يقدمها البنك لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، بما يعزز قدرة البنك على التوسع في تمويل مشروعات أخرى في مجالي التخفيف والتكيف في مصر، وذلك في إطار الضمانة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ COP26، بقيمة ملياري دولار، لدعم البنك في زيادة التمويلات المناخية في دول قارة إفريقيا حتى عام 2027، وتمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، مُقسمة بين جهود ومشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي تم عقده ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية 2023، بحضور السيد أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وإفريقيا بالمملكة المتحدة، والسيدة أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي، والسيدة أوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، ومسئولي البنك وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.