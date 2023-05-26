وزير الرياضة يستعرض الاستراتيجية الوطنية للشباب وتطوير الحركة التطوعية

مصر تستضيف برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي 2024

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء وكل تفاصيلها، خلال بحث تقرير الخبراء للدول الأعضاء بالاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بالاتحاد الإفريقي.



خلال حديثه حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن رؤية الوزارة تعمل على بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين، مع العمل علي التكامل والاندماج مع الشباب الإفريقي.



أوضح "صبحي" محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء والاستراتيجية الوطنية للرياضة تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها: الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.



محور التطوع:



أكد وزير الشباب والرياضة، محور التطوع خلال كلمته، وكيفية تعزيز العمل التطوعي، مشيدًا بمفوضية الاتحاد الإفريقي لقيادتها العمل التطوعي الشبابي في القارة الإفريقية والتنفيذ الناجح لبرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي وتوفير فرص للشباب عبر مفوضية الاتحاد الإفريقي، معربًا عن ترحيبه باستضافة مصر عبر وزارة الشباب والرياضة لبرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي لعام ٢٠٢٤.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى اهتمام مصر الكبير بتفعيل دور مصر بمبادرة 1 Million Next Level Initiative، معلنًا أن الوزارة ستنفذ المبادرة على المستوى الوطني، وكذلك تنفيذ الكثير من البرامج تحت مظلة مبادرة الاتحاد الإفريقي، ومنها مبادرة الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة والشباب لعام ٢٠٣٠.

جاءت جلسة بحث تقرير الخبراء بحضور السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الإفريقي، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، السفير محمد جاد - سفير مصر بإثيوبيا ومندوبها الدائم بالاتحاد الإفريقي، الدكتور عبدالله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الإفريقي، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الإفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.