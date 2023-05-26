وزارة الدفاع السودانية تدعو المتقاعدين لحمل السلاح

طالبت وزارة الدفاع السودانية، من جميع المتقاعدين القادرين على حمل السلاح أن يتوجهوا لأقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

دعتْ وزارة الدفاع في السودان، الجمعة، في بيان لها، المتقاعدين من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، للحصول على سلاح من الجيش، لتأمين أنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم، والعمل وفق خطط هذه المناطق.

أسفر عن الصراع الذي اندلع في 15 إبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 1800 شخص.

نزح أكثر من مليون سوداني داخل البلد المصنف من بين الأفقر في العالم، ولجأ ما لا يقل عن 300 ألف آخرين إلى دول الجوار التي تشهد بدورها أزمات، وفق معطيات الأمم المتحدة.

رغم الهدنة المبرمة بوساطة سعودية أمريكية اندلع في رابع أيامها الهدنة، معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، في دارفور غرب البلاد.

كما دارت معارك ضارية في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، بكل أنواع الأسلحة، وتفاوض وسطاء سعوديون وأمريكيون على مدى أسبوعين مع طرفي النزاع، قبل أن يوافقا على "وقف إطلاق نار قصير الأمد" لمدة أسبوع دخل حيز التنفيذ مساء الإثنين.