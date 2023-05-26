الأردن ينتقد ويُدين الاعتداء على منزل سفيرها بالخرطوم

تعرض منزل “سفير الأردن في الخرطوم” للاعتداء والتخريب، وتواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لمكروه، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأردنية.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، أكدت الوزارة في بيان صادر مساء اليوم الجمعة: إدانة واستنكار المملكة لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مُؤكدة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.

من ناحية أخرى،أصدر الديوان الملكي الأردني تعليمات بشأن زفاف ولي العهد الأمير الحسين والتي تمحورت حول علم ولي العهد، بمُناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 يونيو.

وصدرت القرارات الملكية بتعليمات استعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمُقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

رفع علم ولي العهد على مقر إقامته:

وأجازت التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية، رفع علم ولي العهد على مقر إقامته ووسائط النقل الخاصة به وفي المخيم والمعسكر الملكي الخاص به، حيث كانت التعليمات السابقة لا تُجيز ذلك بحيث يقتصر استخدام العلم على رفعه أمام مقر إقامته مع حظر استخدامه فوق مقر إقامته أو على وسائط نقله.

وسمحت التعليمات الجديدة برفع العلمه الخاص أمام أو فوق مكتبه في الديوان الملكي الهاشمي، كما حددت ظروف إنزال علم ولي العهد وذلك عند مغادرته الموقع حيث يرفع بدلا عنه العلم الأردني.

وألغت التعليمات الجديدة النص السابق بعدم جواز استخدام علم ولي العهد أثناء الواجبات الرسمية خارج مكتبه أو مقر إقامته، وأبقت التعليمات على أنه "لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان أو واحد، أو رفعه فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج".



كما أبقت التعليمات على عدم وجود مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد، أو وضع العلم على اللباس العسكري لضباط وضباط صف وأفراد مجموعة أمن ولي العهد، كما أبقت التعليمات على عدم جواز تنكيس العلم بأي حال.

وتنص المادة 6 من التعليمات على أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين ولي العهد عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال، أن لا يُخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المُحددة له، وأن يكون مُرتفعًا عن الأرض بمسافة لا تقل عن (15) سم.