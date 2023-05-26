محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة ودقة تنفيذ المشروعات

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة اليومية المستمرة لجميع المشروعات بالمحافظة.

كما تابع نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدن المحافظة كافة، وذلك خلال اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب المحافظ بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء مدن شرم الشيخ وطور سيناء، ومديري المديريات والإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة.

أشار إلى أن الغرض هو عرض المشكلات التي قد تواجه سرعة التنفيذ وعرض المقترحات والتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية، لتذليل تلك العقبات وضمان سرعة ودقة التنفيذ.