مسافر يفتح باب الطائرة قبل هبوطها.. لحظات مرعبة (شاهد)

لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة "إيرباص إيه 321-200"، خصوصًا بعدما قام أحد الركاب بفتح باب الطائرة قبل هبوطها للمطار.

وهبطت الطائرة بسلام في مدينة دايجو، بعد أن سيطر المشرفون على الطائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة بعدما قام الراكب بفتح باب الطائرة.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "يورو نيوز عربي"، اليوم، الجمعة، لحظات الفزع الذي عاشها ركاب الطائرة نتيجة فتح الراكب باب الطائرة قبل هبوطها.

وقام أحد المسافرين بفتح باب الطائرة التي كان على متنها 194 شخصًا خلال طيرانها على ارتفاع 213 مترًا، مما أجبر الطاقم على الهبوط الاضطراري.

ونقل 12 مسافرًا إلى المستشفيات بسبب معاناتهم من مشاكل تنفسية وفقًا لطاقم خطوط آسيانا الجوية.

وأكدت الشرطة المحلية أنه تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في مطار دايغو لصلته بفتح باب الطائرة، فيما كانت لا تزال في طريقها إلى الهبوط.

وأعرب مسؤول لـ"CNN" إن الطائرة كانت على بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق تقريبًا من الهبوط وكانت على ارتفاع 700 قدم فوق الأرض عند فتح الباب، مضيفًا أن رجلاً في الثلاثينيات من عمره كان جالسًا في مقعد الطوارئ يبدو أنه من فتح الباب.

أبواب الطائرة مغلقة لتأمين الركاب:

يذكر أنه لا يمكن فتح أبواب الطائرة، وذلك بمجرد تحليقها بسبب ضغط الكابينة الكبير، الذي لا يسمح لأي شخص بفتحها.

وأبواب الكابينة لها شكل مدبب يغلقها بمجرد الضغط عليها، مثل السدادة. وتتراجع بعض الأبواب صعوداً إلى السقف فيما يتأرجح الآخرون للخارج لكن يفتحون للداخل.

راكب أمريكي يفتح باب الطائرة ويسير على جناحها قبل هبوطها:

في سياق آخر، أقدم راكب طائرة أمريكي، في العام الماضي على رد فعل جنوني إثر إدعائه نفاد صبره عند هبوط الطائرة في مطار أوهيرو بمدينة شيكاغو.

وقام المسافر بفتح باب الطوارئ داخل الطائرة وهي لا تزال في حالة حركة ثم تمشى على جناح المركبة.

تعليقاً على الواقعة المجنونة، أوضحت شركة الطيران أن الطاقم الذي كان موجودًا على أرض المطار قام بإيقاف المسافر الذي أصاب باقي الركاب بحالة من الخوف.

وحضر رجال الشرطة واعتقلوا المسافر، في حين لم يجرِ الكشف بعد عن التهم التي ستوجه إليه.

ونوهت شرطة الطيران بأن الرحلة جرت في ظروف طبيعية، كما أن الركاب كافة وصلوا بخير، مشددة على أن تعتبر مسألة السلامة أقصى أولوياتها.