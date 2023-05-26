صحة المنيا: "خدمات طبية وعلاجية لـ 1375 مواطنًا"

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، إذْ تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمناطق والقرى كافة الأكثر احتياجًا، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة.

إذْ تم الكشف الطبي على 1375 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، إذْ أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة الطبية شملت الكثير من التخصصات، منها الكشف على 253 حالة جراحة وتحويل عددٍ من الحالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 12 عيادة متنقلة.