متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

عقد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل العقبات كافة.

إذْ استعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، إذْ يجري العمل في 3265 مشروعًا، وجاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والمهندس أحمد عاطف، مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

خلال الاجتماع وجه نائب محافظ المنيا بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة والقطاعات كافة في المحافظة، وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدًاا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة المعوقات كافة التي تقف حائلًا أمام عمليات التنفيذ.