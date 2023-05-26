وزير الشباب: "الرياضة ممارسة ومنافسة أسلوب حياة لجميع المصريين"

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية، علي تماشي واتساق الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة مع سياسة الاتحاد الإفريقي للتنمية الرياضية 2023-2030.

جاء ذلك خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، والمُنعقد بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

قال الدكتور أشرف صبحي: "إنه بعد الاطلاع علي سياسة الاتحاد الإفريقي للتنمية الرياضية 2023-2030، والتي تم استعراض الخطوط العريضة خلال اجتماع الخبراء للجان الفنية المتخصصة، والتي تُعد بمثابة إطار يمكن الاستعانة بها في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للرياضة، اتضح أن الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، والتي تم إعدادها بعناية خلال الفترة الماضية؛ فهي متماشة مع سياسة الاتحاد الإفريقي للتنمية الرياضية".

أشار صبحي إلى مجموعة من اللمحات السريعة حول الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، ويأتي الإطار الاستراتيجي لها متضمنًا الرؤية والمهمة والقيم والأبعاد الثلاثة للإستراتيجية ومحاور العمل، وتضم كل المشروعات والبرامج والمبادرات التنفيذية خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استكمل الوزير: "الرؤية هي الرياضة ممارسًا ومنافسًا .. أسلوب حياة لجميع المصريين، والمهمة هي تهيئة المناخ الداعم لتحفيز المصريين علي ممارسة الرياضة وتشجيع المنافسة الرياضية والتميز في الألعاب الفردية والجماعية والعمل علي تعزيز وحوكمة ومساهمة الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

عن قيم الإستراتيجية، أوضح الدكتور أشرف صبحي، أنها تتمثل في الشفافية والنزاهة -الاستباقية والمبادرة- التميز والريادة - والإيجابية، وأما الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية فهي؛ تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية في جميع الألعاب، وتحسين حوكمة قطاع الرياضة ومساهمة في دعم الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أردف وزير الشباب والرياضة، إلي أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة؛ تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها: الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، الارتقاء بالمنافسة والإبداع وتحقيق الريادة الرياضية، الشباب والمهارات الحياتية والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، تحسين حوكمة قطاع الرياضة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي وتنمية المجتمع.

جاءت الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية بحضور كل من الدكتوره مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الإفريقي، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الإفريقي، الدكتور عبدالله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس أبابا، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الإفريقي، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الإفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة