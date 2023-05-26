توريد 337 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت توريد 337250 طنًّا و967 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًّا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

موجهًا بالاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة كافة، لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل العقبات كافة في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان.

مشيرًا وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.