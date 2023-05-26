ضبط 58 طن قمح بغرض الاحتكار بملوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023.

بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح، والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقًا لأحكام القانون مع المحتكرين.

إذْ قاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة رقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، وبحضور رؤساء القرى التسع بنطاق الوحدات المحلية القروية وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط 85 طن محصول القمح بغرض الاحتكار.

ذلك بقري (إبشادات ـ الروضة ـ نواى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتوجيه الأقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ومدينة ملوي، حرصًا على تحقيق الصالح العام لفئات المواطنين كافة.